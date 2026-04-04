Spezia, D’Angelo presenta la Carrarese: «Serve uno Spezia combattente»

Lo Spezia si prepara a una sfida delicata contro la Carrarese, in un momento complesso della stagione. In conferenza stampa, Luca D’Angelo ha analizzato il ritorno in panchina, la condizione della squadra e le insidie della prossima gara.

Il tecnico ha raccontato le sensazioni del suo ritorno: «Ho lavorato molto sul lato affettivo. Se sono carico? Lo ero anche a ottobre. Non ho seguito lo Spezia da quando sono andato via, ma in questi giorni mi sono aggiornato. Non so se questa sarà l’impresa più difficile, non ci ho pensato. Quando mi hanno chiesto di tornare, l’ho fatto con grande intensità mentale».





Sulla squadra, D’Angelo ha evidenziato l’aspetto psicologico: «Ho trovato ragazzi consapevoli che la situazione non sia buona e preoccupati. Sarebbe strano il contrario. Abbiamo lavorato a livello tattico senza stravolgimenti, riprendendo quanto fatto negli anni precedenti. Chi ho già allenato sa di essere sotto rendimento. Ho trovato un gruppo che si rende conto della situazione».

Un passaggio anche su Artistico: «Con me non ha mai segnato, ma ha giocato poco per problemi fisici. Ho tante colpe, ma non quella di non averlo fatto segnare. Se è qui è anche merito mio, visto che in estate era una delle mie prime scelte».

Sul mercato di gennaio, l’allenatore ha difeso le scelte del club: «Sono arrivati calciatori di categoria e importanti. Ci sono stati tanti infortuni e qualcuno ha reso meno. Oggi ho una squadra diversa, non si tratta di essere più o meno forti ma di avere idee diverse. Valoti ha grande valore, Comotto è cresciuto molto anche fisicamente, Romano lo volevo già in estate. Per me il mercato è stato buono. Ho sentito polemiche verso giocatori che hanno fatto benissimo allo Spezia: non è giusto giudicarli solo per qualche partita negativa».

Capitolo tattico: «La squadra può giocare anche a quattro. Oggi abbiamo più soluzioni rispetto a prima, quando eravamo più codificati. Nelle ultime partite ho visto miglioramenti, nonostante alcune difficoltà. Abbiamo provato diverse situazioni, anche l’albero di Natale. Dopo l’ultimo allenamento tireremo le somme».

Sull’assenza dei tifosi: «Dispiace non averli al nostro fianco, è una situazione già vissuta. La Carrarese ha entusiasmo e sta facendo bene, ma noi dovremo avere voglia di vincere anche senza il sostegno diretto. I tifosi saranno comunque con noi».

Infine, il giudizio sull’avversario: «La Carrarese è una bella realtà, gioca bene ed è guidata da un allenatore molto bravo. Non sono sorpreso dai risultati. Ha avuto un momento negativo ma si è ripresa. Sappiamo che affronteremo una squadra organizzata, ma voglio vedere uno Spezia combattente».