Carrarese, Calabro presenta lo Spezia: «Partita che vale più di tre punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

La Carrarese si prepara a una sfida ad alta tensione contro lo Spezia. In conferenza stampa, Antonio Calabro ha analizzato il momento della squadra e il peso specifico della gara, tra classifica e rivalità storica.

Il tecnico gialloblù ha sottolineato il lavoro svolto durante la sosta: «Nel corso della pausa abbiamo lavorato bene, con concentrazione e determinazione. Non abbiamo mai abbassato tensione e attenzione. Giocare subito dopo lo stop una gara così importante ci ha permesso di restare tutti sul pezzo».


Sulla sfida contro lo Spezia, Calabro è stato chiaro: «Non è soltanto una partita da tre punti, perché sappiamo quanto i tifosi tengano a questa gara. Abbiamo due strade: vincere significherebbe aprire un percorso diverso e guardare a qualcosa in più, altrimenti continueremo sulla strada della salvezza. Non c’è stato bisogno di prepararla dal punto di vista emotivo, ma di mantenere equilibrio mentale. Da entrambe le parti ci sarà grande agonismo, ma anche correttezza nonostante la rivalità».

Rispetto massimo per l’avversario: «Conoscendo l’allenatore e i giocatori mi aspetto una squadra tosta. Non stanno facendo il campionato che ci si aspettava, ma a gennaio hanno migliorato la rosa. Sono esperti e compatti, sarà una partita difficile che verrà decisa dagli episodi. Avere troppa o poca motivazione sarebbe un errore: serve equilibrio».

Sul clima che si respirerà allo stadio: «Lo stadio sarà pieno, ma avrei preferito vedere anche i tifosi dello Spezia come all’andata. C’è rivalità, ma anche rispetto tra le due piazze. Faccio un appello ai nostri tifosi: riempiamo lo stadio già dal riscaldamento».

Infine, una riflessione sul calcio italiano: «Lavorare con i giovani è bellissimo. Ripartirei dalle strutture, che sono fondamentali. Abbiamo squadre competitive fino all’Under 21, poi bisogna capire cosa succede. Il problema è ampio e va affrontato».

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