Cesena, Cole presenta il Südtirol: «Voglio una squadra combattiva e intensa»

Il Cesena si prepara alla sfida contro il Südtirol con l’obiettivo di dare continuità al successo contro il Catanzaro. In conferenza stampa, Ashley Cole ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi sul lavoro svolto durante la sosta e sull’approccio da avere nella prossima gara.

Il tecnico bianconero ha evidenziato l’importanza delle ultime settimane: «In queste due settimane, dopo il grande risultato contro il Catanzaro, abbiamo lavorato sugli aspetti tattici, fisici e soprattutto mentali. Mi aspetto di ritrovare un Cesena combattivo e con la massima intensità».





Sull’impostazione tattica, Cole ha ribadito la sua filosofia: «Il modulo? Non c’è un unico sistema di gioco. Non mi sento troppo legato ai numeri, mi interessano i concetti, come l’occupazione degli spazi e la gestione della palla».

Spazio anche allo staff tecnico: «Il vice allenatore è già qui con noi e il suo impatto con il gruppo è stato positivo. Sono fiducioso che lunedì possa essere in panchina».

Buone notizie sul fronte infermeria: «Abbiamo recuperato gli infortunati, stanno tutti meglio».

Infine, un passaggio su Castori, ex tecnico legato alla piazza romagnola: «So che a Cesena ha lasciato un grande patrimonio e che per lui sarà l’occasione per riscuotere l’affetto dei suoi vecchi tifosi».