Cesena, Cole presenta il Südtirol: «Voglio una squadra combattiva e intensa»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
ashley-cole-e-il-nuovo-allenatore-del-cesena-dopo-l-esonero-di-mignani-ma-la-partenza-e-tutta-in-salita

Il Cesena si prepara alla sfida contro il Südtirol con l’obiettivo di dare continuità al successo contro il Catanzaro. In conferenza stampa, Ashley Cole ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi sul lavoro svolto durante la sosta e sull’approccio da avere nella prossima gara.

Il tecnico bianconero ha evidenziato l’importanza delle ultime settimane: «In queste due settimane, dopo il grande risultato contro il Catanzaro, abbiamo lavorato sugli aspetti tattici, fisici e soprattutto mentali. Mi aspetto di ritrovare un Cesena combattivo e con la massima intensità».


Sull’impostazione tattica, Cole ha ribadito la sua filosofia: «Il modulo? Non c’è un unico sistema di gioco. Non mi sento troppo legato ai numeri, mi interessano i concetti, come l’occupazione degli spazi e la gestione della palla».

Spazio anche allo staff tecnico: «Il vice allenatore è già qui con noi e il suo impatto con il gruppo è stato positivo. Sono fiducioso che lunedì possa essere in panchina».

Buone notizie sul fronte infermeria: «Abbiamo recuperato gli infortunati, stanno tutti meglio».

Infine, un passaggio su Castori, ex tecnico legato alla piazza romagnola: «So che a Cesena ha lasciato un grande patrimonio e che per lui sarà l’occasione per riscuotere l’affetto dei suoi vecchi tifosi».

Altre notizie

Screenshot 2026-04-05 223244

Palermo-Avellino 2-0, Le Borgne: «Cuore e grinta anche in dieci. Ora testa al Catanzaro»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
d943cab5-29ef-46cd-9c27-5d0133618760

Palermo-Avellino 2-0, Sala: «Rammarico per il risultato. Palermo? Piazza da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
3fa9241b-b228-4b87-8627-f43f60a140d7

Palermo-Avellino 2-0, Ballardini: «Mi è piaciuto l’atteggiamento. Espulsione determinante»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 214829

Ballardini dopo Palermo-Avellino: «Siamo mancati nei momenti chiave»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 202902

Frosinone, Gelli guarda al Palermo: «Partita tosta, ma giocheremo per vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
alvini frosinone

Frosinone, Alvini avvisa il Palermo: «Sarà bello, si muove la città»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 191051

Serie B, Frosinone batte Padova 2-0: aggancio in vetta e corsa promozione apertissima. La classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 164055

Modena, Tonoli sogna in grande: «La Serie A? Ci crediamo, sognare non costa nulla»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
655496074_1368933638591978_187687574061434080_n

Tuttosport: “Red Bull sul Südtirol: contatti avviati, visita alle strutture”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 081329

Gazzetta dello Sport: “Serie B, sprint finale da brividi: Venezia, Monza, Frosinone e Palermo si giocano tutto”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 075001

Il Mattino: “Lupi all’attacco della corazzata”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Serie B, Pasqua in campo: via alla 33ª giornata. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-05 225741

Palermo-Avellino 2-0, Ranocchia: «Vittoria fondamentale, voglio continuare a segnare»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 225457

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Continuità incredibile. Onorati per Mattarella»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 224725

Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: «Numeri incredibili. In un campionato normale saremmo primi o secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
palermo avellino (2)

Palermo-Avellino 2-0: gli highlights del successo rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
Screenshot 2026-04-05 223244

Palermo-Avellino 2-0, Le Borgne: «Cuore e grinta anche in dieci. Ora testa al Catanzaro»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026