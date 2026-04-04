Trapani e Siracusa, un punto che non basta: salvezza sempre più lontana

Un punto a testa, ma la sensazione è che il tempo stia finendo. Trapani e Siracusa non vanno oltre risultati che, alla luce della classifica, incidono poco nella corsa salvezza del Girone C di Serie C.

Il Trapani strappa un 1-1 sul campo del Monopoli, mostrando carattere ma senza riuscire a compiere il passo decisivo. I granata passano in vantaggio con Knezovic, ma vengono ripresi nella ripresa da Scipioni. Un pareggio che muove la classifica ma lascia la squadra di Aronica ancora nelle zone più basse, con l’obiettivo play-out sempre più difficile da raggiungere.





Ancora più amaro il risultato del Siracusa, che al “De Simone” pareggia 3-3 contro l’Atalanta U23 dopo essere stato avanti per due volte. La doppietta di Di Paolo e il gol di Cancellieri non bastano agli uomini di Turati, ripresi prima da Ghislandi e poi da Levak. Una gara spettacolare, ma che lascia l’amaro in bocca per una vittoria sfumata.

Alla luce dei risultati della 35ª giornata, la classifica aggiornata vede una situazione sempre più definita nelle zone basse. Il Trapani sale a quota 23 punti, agganciando il Siracusa, che resta fanalino di coda per differenza reti. Davanti, il Foggia è a 26, mentre il Giugliano (31) e soprattutto il Picerno (33), attualmente sedicesimo, rappresentano il riferimento per accedere ai play-out.

Un dato su tutti pesa come un macigno: il distacco tra Trapani/Siracusa e il Picerno è di 10 punti. Un margine che, se confermato a fine stagione, significherebbe retrocessione diretta senza passare dagli spareggi.

Nelle zone alte, intanto, il Benevento continua a dominare con 77 punti, seguito dal Catania (68) e dal Cosenza (63), mentre la lotta playoff resta apertissima con diverse squadre racchiuse in pochi punti.

Per Trapani e Siracusa, però, il discorso è un altro: servono vittorie immediate e continuità, perché il margine di errore è ormai azzerato. Le prossime giornate saranno decisive per capire se esiste ancora una possibilità concreta di agganciare la zona play-out o se la stagione prenderà una piega definitiva.