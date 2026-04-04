Nazionale fuori dal Mondiale. De Rossi sbotta: «Parlano tutti, anche il pizzicagnolo. Io penso al Genoa»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
De Rossi (LaPresse) Ilovepalermocalcio

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GENOVA – Diretto, senza filtri. De Rossi, alla vigilia della sfida contro la Juventus, affronta anche il tema Nazionale ma lo fa a modo suo, con una stoccata chiara.

«Credo che si stia parlando troppo. Tutti: dall’ex giocatore ai giornalisti, fino al macellaio e al pizzicagnolo», ha detto l’allenatore del Genoa, stanco del rumore mediatico dopo l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale.


Un messaggio netto: meno parole, più fatti. «Io mi preoccupo della salvezza del Genoa», ha aggiunto, riportando il focus sulla sua squadra.

Non manca però un passaggio più umano: «Mi dispiace vedere tanti miei amici distrutti, tanti giocatori con cui ho condiviso lo spogliatoio».

Poi spazio anche al rapporto con Spalletti, che ritroverà da avversario: «È una persona per me importante, lo considero un amico. Calcisticamente è fenomenale».

Ma il concetto resta uno: De Rossi si tira fuori dal dibattito sulla crisi azzurra. Troppe voci, troppe opinioni.

E come dice lui, ormai… parlano davvero tutti.

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