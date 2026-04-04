Empoli, Caserta presenta la Sampdoria: «Serve intensità, sarà una sfida a viso aperto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
palermo bari serie b 2-0 (6) caserta

L’Empoli si prepara a una gara fondamentale contro la Sampdoria. In conferenza stampa, Fabio Caserta ha fatto il punto sul lavoro svolto durante la sosta, sulle condizioni della squadra e sull’approccio necessario per affrontare una sfida delicata.

Il tecnico azzurro ha sottolineato l’importanza del periodo di lavoro: «Abbiamo avuto il tempo per lavorare. Quando sono arrivato abbiamo affrontato subito tre partite in una settimana. I nazionali si sono aggregati solo negli ultimi giorni, ma il lavoro è stato ottimo. La squadra è in salute e sta bene. In questo rush finale ci saranno tante difficoltà: l’ambiente sarà caldo e dovremo essere bravi a pensare solo a ciò che dobbiamo fare in campo, senza farci condizionare».


Caserta ha poi ribadito la necessità di restare focalizzati: «Non penso alle altre partite. Siamo concentrati solo sulla Sampdoria. Mi aspetto un approccio intenso da parte di tutti, fin dal riscaldamento. Ho visto i ragazzi allenarsi molto bene e curare i dettagli. Sarà una partita giocata a viso aperto e dovremo farci trovare pronti».

Capitolo indisponibili: «Elia non sarà disponibile per un problema all’adduttore, mentre Romagnoli non sarà della partita».

Sull’aspetto tattico, l’allenatore ha chiarito: «Dobbiamo trovare equilibrio sia in fase di possesso che di non possesso. Partiamo da una base, che è la difesa a quattro. Dovremo essere attenti nelle chiusure preventive e bravi a leggere i momenti della gara. Il modulo dipenderà anche dai giocatori che sceglierò. Saporiti ha caratteristiche da mezz’ala offensiva e ci offre diverse soluzioni, ma molto dipenderà anche dagli avversari. In queste settimane abbiamo lavorato su più sistemi di gioco».

Caserta è tornato anche sul successo contro il Pescara: «È una vittoria che può aiutarti a limitare i difetti, ma non ha risolto i problemi. Da quando sono arrivato ho trovato un gruppo disponibile, con voglia di uscire da questa situazione. L’Empoli negli ultimi anni ha vissuto campionati diversi, questa è una stagione particolare. Ho visto però una squadra pronta a lavorare e sono convinto che lunedì si farà trovare pronta».

Aggiornamenti anche sui singoli: «Ghion sta bene, ha avuto due settimane per ritrovare il ritmo gara».

Infine, uno sguardo alla quota salvezza: «Oggi posso dire che 41 o 42 punti possono bastare. Ma ci sono troppi fattori che incidono ogni settimana. Non dobbiamo fare calcoli: pensiamo partita dopo partita».

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