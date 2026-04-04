Avellino, i convocati di Ballardini per il Palermo: torna il gruppo al completo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 4, 2026
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L’Avellino ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida contro il Palermo, in programma domani al “Renzo Barbera” per la 33ª giornata di Serie B. Mister Ballardini ritrova praticamente tutta la rosa a disposizione, con un gruppo ampio e competitivo per affrontare una gara delicata.

Dopo la sosta, il tecnico biancoverde può contare su numerosi rientri e su una condizione generale in crescita, segnale importante in vista del rush finale. Confermata la presenza dei principali riferimenti offensivi, con Biasci, Patierno, Russo e Tutino pronti a giocarsi una maglia.


In difesa ci sono Izzo, Simic e Sala, mentre sulle corsie saranno disponibili anche Cancellotti e Missori. A centrocampo spazio a Palmiero, Sounas, Besaggio e Palumbo, con diverse soluzioni a disposizione per garantire equilibrio e qualità.

Tra i pali confermati Daffara e Iannarilli.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri:
Daffara, Iannarilli

Difensori:
Cancellotti, Enrici, Fontanarosa, Izzo, Missori, Sala, Simic

Centrocampisti:
Armellino, Besaggio, Kumi, Le Borgne, Milani, Palmiero, Palumbo, Sounas

Attaccanti:
Biasci, Insigne, Pandolfi, Patierno, Russo, Sgarbi, Tutino

Ballardini avrà quindi ampia scelta per disegnare l’undici titolare, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo su un campo difficile come quello del Barbera.

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