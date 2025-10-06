Sampdoria travolgente, 4-1 al Pescara: Coda e Pafundi show al “Ferraris”. Gli highlights

Come riportato da Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, la Sampdoria conquista la prima vittoria in campionato superando 4-1 il Pescara al “Ferraris” al termine di una gara spettacolare, ribaltata nella ripresa grazie alla coppia Coda-Pafundi, autentici trascinatori dei blucerchiati.

Nel primo tempo, come sottolinea il Corriere dello Sport, gli abruzzesi partono meglio e trovano il vantaggio al 44’ con Oliveri, bravo ad anticipare Depaoli e infilare Ghidotti dopo un cross di Letizia. Fino a quel momento la Samp aveva costruito tanto ma concretizzato poco, nonostante un’ispiratissima prestazione di Pafundi, che già al 37’ aveva costretto Desplanches a un grande intervento. L’arbitro Pairetto, poco convincente secondo l’analisi del quotidiano, annulla poi un rigore concesso ai blucerchiati dopo l’intervento del VAR per un precedente fallo di Hadzikadunic.

La ripresa, racconta ancora Gerboni sul Corriere dello Sport, è un monologo doriano. Dopo una traversa di Coda, la Samp si scatena in dieci minuti di fuoco: al 56’ lo stesso Coda pareggia su rigore per un fallo di mano di Capellini, poi all’ora di gioco Pafundi segna il suo primo gol tra i professionisti capitalizzando un assist perfetto proprio di Coda. Il tris arriva al 66’ con Depaoli, che chiude una splendida azione corale su lancio di Abildgaard.

Nel finale, come riporta ancora il Corriere dello Sport, la squadra di Donati trova anche il poker con Ioannou, appena entrato, mentre il Pescara chiude in dieci uomini per l’espulsione diretta di Brosco al 92’.

Una vittoria netta, convincente e liberatoria per la Sampdoria, che davanti ai 23.000 del “Ferraris” torna a sorridere dopo settimane difficili. Il Corriere dello Sport evidenzia la prova sontuosa di Pafundi, migliore in campo con gol e assist, e la concretezza di Coda, leader tecnico ed emotivo della squadra.