Empoli, vittoria in rimonta a Bolzano: 2-1 al Sudtirol nonostante l’inferiorità iniziale. Gli highlights

Come riportato da Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, l’Empoli ritrova il sorriso superando in rimonta 2-1 il Sudtirol allo stadio “Druso”. Una vittoria preziosa e sofferta, che interrompe una striscia di cinque partite senza successi e ridona ossigeno alla panchina toscana, guidata per l’occasione dal vice Tarantino, in sostituzione dello squalificato Pagliuca.

La gara, come sottolinea il Corriere dello Sport, si era subito messa in salita per i padroni di casa: dopo appena quattro minuti, Kofler è stato espulso per un intervento falloso da ultimo uomo, costringendo il Sudtirol a giocare quasi l’intero match in inferiorità numerica. Nonostante ciò, la squadra di Castori (poi allontanato al 65’ per proteste) ha tenuto bene il campo e ha trovato il vantaggio al 42’ del primo tempo con Pecorino, lesto a deviare in rete un cross di Coulibaly dalla destra.

Nella ripresa, come racconta ancora Gilli sulle colonne del Corriere dello Sport, l’Empoli ha alzato il ritmo e ha ribaltato la partita con i cambi: al 59’ Shpendi ha trovato il pareggio su assist del neoentrato Ilie, mentre al 96’ è stato Nasti, anche lui subentrato, a siglare il gol della vittoria sfruttando una respinta corta di Adamonis.

Nel finale, evidenzia ancora il Corriere dello Sport, non sono mancate le tensioni: Castori è stato espulso per proteste, mentre l’Empoli ha controllato il forcing disperato dei biancorossi, sostenuti da circa 4.000 spettatori.

Tre punti d’oro per i toscani, che ritrovano fiducia e continuità dopo un periodo difficile. Il Corriere dello Sport sottolinea la prova positiva di Shpendi e Nasti, decisivi dalla panchina, e il ritorno di solidità del gruppo azzurro, finalmente capace di reagire con carattere.