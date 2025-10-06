Italia, piovono gol e infortuni: Politano ko, Gattuso richiama Spinazzola

Come riporta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, la vigilia del raduno azzurro a Coverciano è segnata da una doppia notizia: la pioggia di gol dei protagonisti italiani nell’ultima giornata di campionato e l’ennesimo infortunio che complica i piani di Gattuso. Dopo Zaccagni, costretto a fermarsi per uno stiramento, anche Politano è stato costretto al forfait per un problema muscolare accusato ieri al “Maradona”.

Il Corriere dello Sport sottolinea come l’assenza dell’esterno del Napoli, considerato fondamentale per interpretare i moduli 4-4-2 e 3-5-2, abbia spinto il ct a richiamare Spinazzola, tornato in Nazionale dopo circa due anni. La sua ultima presenza risaliva al giugno 2023, nella finale per il terzo posto di Nations League contro l’Olanda, mentre la più recente convocazione era arrivata da Spalletti a settembre dello stesso anno.

Come evidenzia ancora Patania sul Corriere dello Sport, la scelta di Gattuso è arrivata nella notte, dopo che il commissario tecnico aveva valutato anche le opzioni di Palestra (Cagliari) dall’Under 21 e Daniel Maldini, ma non quella di Chiesa, ancora in fase di recupero. Il segnale è chiaro: il ct intende proseguire con il doppio centravanti, puntando su Kean e Retegui, con Pio Esposito, Raspadori e Piccoli come alternative.

Nel gruppo rientra anche Udogie, mentre restano Orsolini e Cambiaghi come varianti offensive, autori di prove convincenti in Serie A. L’Italia, osserva il Corriere dello Sport, prosegue dunque il proprio cammino verso la qualificazione al Mondiale americano, con l’obiettivo di blindare il secondo posto o, se possibile, tentare il sorpasso sulla Norvegia di Haaland, attualmente avanti per differenza reti.

Il programma prevede il raduno questa sera a Coverciano (entro le 23.30), un giorno di riposo post-campionato e l’avvio degli allenamenti domani, preceduti dalla conferenza stampa di Gattuso prevista tra le 14 e le 15. Sabato gli azzurri affronteranno l’Estonia a Tallinn (ore 20.45), mentre martedì a Udine è in programma la sfida contro Israele, in un contesto di sicurezza rafforzata per la presenza di manifestazioni annunciate.