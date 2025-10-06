Modena, vittoria storica: 2-0 all’Entella e primato solitario in classifica. Gli highlights

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2025

Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Stefano Ferrari, racconta il successo pieno del Modena, che al “Braglia” supera 2-0 la Virtus Entella e conquista un primato che mancava da anni. Una vittoria dal valore speciale: come sottolinea lo stesso Corriere dello Sport, soltanto nella stagione della promozione in Serie A la squadra gialloblù si era ritrovata al termine della settima giornata al primo posto solitario in classifica.

Il match, descritto da Ferrari per il Corriere dello Sport, è stato tutt’altro che semplice: una gara scorbutica, segnata da polemiche e continui ricorsi alla tecnologia, ma ben gestita dal direttore di gara Turrini di Firenze. Dopo un primo tempo piatto e privo di emozioni, il Modena ha costruito nella ripresa la propria vittoria grazie a solidità e continuità, due qualità che stanno diventando il marchio di fabbrica della squadra di Sottil.

Come riporta ancora il Corriere dello Sport, a sbloccare la gara è stato Gliozzi, che al 22’ della ripresa ha trasformato con freddezza un rigore assegnato per fallo di Mezzoni su Santoro. Un’ingenuità costata cara alla difesa ligure e che ha aperto la strada al successo dei canarini. Nel finale, poi, sono stati decisivi i cambi operati da Sottil: tutti i subentrati partecipano all’azione del raddoppio, con Defrel che batte il corner, Magnino che prolunga e Pedro Mendes che di testa chiude la partita al 45’.

La Virtus Entella, come osserva Ferrari sulle colonne del Corriere dello Sport, non è mai riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di Chichizola. Il 2-0 finale consegna così al Modena una vittoria meritata e un primato che accende i sogni della piazza: dopo la sosta per le Nazionali, ci sarà il big match del “Barbera” contro il Palermo, una sfida da prima contro seconda che promette scintille.

Ultimissime

Lavori allo stadio Barbera. Molte promesse, niente soldi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2025

Italia, piovono gol e infortuni: Politano ko, Gattuso richiama Spinazzola

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2025

Empoli, vittoria in rimonta a Bolzano: 2-1 al Sudtirol nonostante l’inferiorità iniziale. Gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2025

Sampdoria travolgente, 4-1 al Pescara: Coda e Pafundi show al “Ferraris”. Gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2025

Modena, vittoria storica: 2-0 all’Entella e primato solitario in classifica. Gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2025