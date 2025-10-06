Modena, vittoria storica: 2-0 all’Entella e primato solitario in classifica. Gli highlights

Il Corriere dello Sport, attraverso la firma di Stefano Ferrari, racconta il successo pieno del Modena, che al “Braglia” supera 2-0 la Virtus Entella e conquista un primato che mancava da anni. Una vittoria dal valore speciale: come sottolinea lo stesso Corriere dello Sport, soltanto nella stagione della promozione in Serie A la squadra gialloblù si era ritrovata al termine della settima giornata al primo posto solitario in classifica.

Il match, descritto da Ferrari per il Corriere dello Sport, è stato tutt’altro che semplice: una gara scorbutica, segnata da polemiche e continui ricorsi alla tecnologia, ma ben gestita dal direttore di gara Turrini di Firenze. Dopo un primo tempo piatto e privo di emozioni, il Modena ha costruito nella ripresa la propria vittoria grazie a solidità e continuità, due qualità che stanno diventando il marchio di fabbrica della squadra di Sottil.

Come riporta ancora il Corriere dello Sport, a sbloccare la gara è stato Gliozzi, che al 22’ della ripresa ha trasformato con freddezza un rigore assegnato per fallo di Mezzoni su Santoro. Un’ingenuità costata cara alla difesa ligure e che ha aperto la strada al successo dei canarini. Nel finale, poi, sono stati decisivi i cambi operati da Sottil: tutti i subentrati partecipano all’azione del raddoppio, con Defrel che batte il corner, Magnino che prolunga e Pedro Mendes che di testa chiude la partita al 45’.

La Virtus Entella, come osserva Ferrari sulle colonne del Corriere dello Sport, non è mai riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di Chichizola. Il 2-0 finale consegna così al Modena una vittoria meritata e un primato che accende i sogni della piazza: dopo la sosta per le Nazionali, ci sarà il big match del “Barbera” contro il Palermo, una sfida da prima contro seconda che promette scintille.