Palermo, l’identità ritrovata: Inzaghi compatta il gruppo e rilancia la corsa

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Tullio Calzone analizza la forza ritrovata del Palermo di Inzaghi: spirito, disciplina e una chiara identità collettiva che fanno la differenza in un campionato senza certezze.

Agognata e conquistata con lavoro e dedizione, la seconda sosta stagionale offre al Palermo tempo per ricaricare le energie e consolidare quanto costruito. Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi arriva alla pausa con la consapevolezza di aver ritrovato la propria identità. Un valore che, più dei risultati, rappresenta la vera forza dei rosanero.

Il tecnico, esperto di promozioni e maratone di Serie B, sa bene che i traguardi non si raggiungono in autunno ma alla lunga distanza. Il pareggio sofferto contro il Venezia non ha scalfito le certezze di “SuperPippo”, che ha risposto alle critiche con una vittoria pesante a La Spezia, definita da Calzone sul Corriere dello Sport come «oro colato». Un successo che, pur non mantenendo il primato in classifica, ha ribadito la compattezza di un gruppo in crescita costante.

Ora il campionato propone un altro snodo chiave: il big match del Barbera contro il Modena di Sottil, in programma alla ripresa. Come osserva ancora Tullio Calzone per il Corriere dello Sport, si tratta di una gara che, sebbene non ancora decisiva, potrà ridisegnare le gerarchie in vetta e confermare la maturità del Palermo. Entrambe le squadre stanno dimostrando di avere idee chiare, organizzazione e regole d’ingaggio precise: elementi che fanno la differenza in un torneo lungo e logorante.

Nel suo editoriale, Calzone allarga lo sguardo anche al resto del campionato, dove non mancano le sorprese. La Sampdoria, data troppo presto per spacciata, ha ritrovato orgoglio e vittoria contro il Pescara davanti a oltre 20 mila tifosi. L’Empoli, pur tra episodi e contestazioni arbitrali, si è imposto sul coriaceo SudTirol. E la Carrarese, con la sua anima da Serie B, ha imposto una lezione di concretezza alla Juve Stabia.

Per il Palermo, però, la chiave resta quella parola tanto cara a Tullio Calzone sul Corriere dello Sport: identità. È ciò che consente a Inzaghi di guardare avanti con fiducia, consapevole che solo compattezza e coerenza tattica possono trasformare un buon inizio in un cammino vincente.