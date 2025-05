Sampdoria, primo allenamento post-retrocessione blindato dalla Polizia

È iniziato alle ore 16 il primo allenamento della Sampdoria dopo il pareggio contro la Juve Stabia, risultato che ha sancito la retrocessione aritmetica in Serie C. Tuttavia, l’attenzione del pomeriggio non si è concentrata solo sull’aspetto sportivo.

Secondo quanto riportato da Telenord, presso il centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco è stato attivato un imponente dispositivo di sicurezza per prevenire possibili contestazioni da parte della tifoseria più accesa. Due camionette della Polizia di Stato, agenti in tenuta antisommossa e personale della Digos hanno presidiato i cancelli d’ingresso, affiancati da un presidio mobile lungo le vie d’accesso alla struttura.

Sempre alle 16, è scesa in campo anche la formazione Primavera della Sampdoria, impegnata nell’ultima gara stagionale contro il Sassuolo.