Sampdoria, Pedrola verso il ritorno in blucerchiato
La Sampdoria si prepara a queste ultime sei partite di campionato, concentrata a portare a casa punti per centrare la salvezza diretta, senza passare dai play-out. Nel frattempo, però, la dirigenza pensa anche al futuro ed alle situazioni dei tanti calciatori in prestito.
Infatti, secondo quanto riportato da SampNews, potrebbe presto tornare in blucerchiato Estanis Pedrola, calciatore attualmente in prestito in Spagna al Las Palmas. L’attaccante ha trovato poco spazio in questa stagione, e con molte probabili non verrà riscattato dal club spagnolo.