Italia, Dimarco verso la Bosnia: «Ci aspettiamo un ambiente caldo, affrontiamo una squadra forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
dimarco

«Ci aspettiamo un ambiente caldo e una squadra che ha la nostra stessa voglia di qualificarsi al Mondiale – ha spiegato Dimarco – Ci vuole un po’ tutto, manchiamo da tanto ai Mondiali. Vogliamo assolutamente ottenere la qualificazione perché ce lo meritiamo, questo è un gruppo che si diverte»

Su cosa sarà importante, Dimarco non ha dubbi: «Alla fine la testa comanda le gambe, sappiamo che ci attende una sfida contro una squadra forte. Affrontiamo una squadra con diversi giocatori del nostro campionato, bisognerà essere bravi sotto tutti i punti di vista. Loro attaccheranno forte e noi dovremo rispondere»


E alla domanda su quale sia la differenza tra Bosnia e Irlanda del Nord, risponde: «Non lo so, sono due nazionali forti che ti possono mettere in difficoltà in maniera totalmente diversa. La Bosnia ha giocatori più esperti e talenti che stanno facendo bene, poi questo lo prepareremo»

Infine, l’esterno torna a parlare del match di giovedi: «Dopo un primo tempo un po’ contratto e l’occasione sbagliata da Retegui non ci siamo scoraggiati. Puoi iniziare a vedere i fantasmi e invece siamo rimasti lì, l’abbiamo sbloccata e poi chiusa con Moise. Siamo rimasti sul pezzo per tutti i 90 minuti»

 

 

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