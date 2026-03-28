Athletic Club Palermo-Reggina, Ferraro avverte alla vigilia: «Ora ogni punto vale doppio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
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Un’altra sfida di grande fascino attende l’Athletic Club Palermo, che domenica alle ore 15 scenderà in campo al Velodromo Paolo Borsellino per affrontare la Reggina nella 29ª giornata del campionato di Serie D, girone I. Un confronto ad alta quota tra la prima e la quarta in classifica, destinato a incidere in maniera significativa nella corsa al vertice.

La formazione nerorosa guidata da Emanuele Ferraro è chiamata a reagire dopo lo stop contro la Nissa, una battuta d’arresto che ha interrotto una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi. Dall’altra parte, la Reggina arriva con il morale alto dopo il successo esterno conquistato nel recupero infrasettimanale contro la Nuova Igea Virtus.


Alla vigilia del match, il tecnico palermitano ha sottolineato l’importanza del momento della stagione:
«Le partite diminuiscono e i punti diventano sempre più pesanti. Voglio fare i complimenti ai ragazzi, che stanno costruendo qualcosa di straordinario. Abbiamo lavorato bene in settimana, la squadra è serena e determinata. Saremo pronti a mettere in difficoltà un avversario costruito per un campionato di alto livello».

Ferraro ha poi rivolto un pensiero anche ai tifosi, invitandoli a sostenere la squadra in una sfida così importante:
«Ci auguriamo di vedere tanti sostenitori sugli spalti. Questa squadra lo merita per quanto ha dimostrato finora. Siamo partiti con obiettivi diversi, ma abbiamo sempre onorato il campionato e continueremo a farlo, mettendo in campo tutto ciò che abbiamo».

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