Avellino, allenamento a porte aperte e triangolare in famiglia in vista del Palermo

Prosegue la preparazione dell’Avellino in vista dell’importante match di domenica 5 aprile in casa del Palermo. I biancoverdi hanno organizzato stamane un allenamento a porte aperte presso lo stadio Partenio, con inizio alle ore 11.

Circa 200 i tifosi presenti. La seduta di allenamento si è poi trasformata in un amichevole triangolare, che ha permesso a mister Ballardini di provare tutti gli uomini a sua disposizione. Arrivano buone indicazioni da Patierno e Russo, regolarmente in campo anche Favilli. Mentre, ancora assenti Sala, Simic, Fontanarosa e Palmiero.



