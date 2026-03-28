Avellino, allenamento a porte aperte e triangolare in famiglia in vista del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
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Prosegue la preparazione dell’Avellino in vista dell’importante match di domenica 5 aprile in casa del Palermo. I biancoverdi hanno organizzato stamane un allenamento a porte aperte presso lo stadio Partenio, con inizio alle ore 11.

Circa 200 i tifosi presenti. La seduta di allenamento si è poi trasformata in un amichevole triangolare, che ha permesso a mister Ballardini di provare tutti gli uomini  a sua disposizione. Arrivano buone indicazioni da Patierno e Russo, regolarmente in campo anche Favilli. Mentre, ancora assenti Sala, Simic, Fontanarosa e Palmiero.


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