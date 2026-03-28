Frosinone, Gelli: «Per la Serie A dipende tutto da noi. Pohjanpalo l’attaccante più completo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
gelli (1)

Intervistato ai microfoni di “TuttoFrosinone.com”, il difensore del Frosinone, Jacopo Gelli, ha commentato l’attuale campionato di Serie B, con uno sguardo alla lotta per la promozione diretta.

«Il mio obiettivo, l’avevo già detto, è quello che sogno da quando sono bambino: arrivare in Serie A. Giocare per il Frosinone» ha spiegato Gelli.


Gelli ha poi commentato le richieste di Alvini in fase difensiva: «Lui, da inizio anno, ci ha detto che se non sappiamo difendere uno contro uno non possiamo giocare nel calcio di oggi. Quindi lui ti mette in campo e tu devi difendere: se sai difendere, bene; se non sai difendere, devi imparare e adattarti»

Poi, un analisi sui centravanti della Serie B: «L’attaccante più completo che ho affrontato penso sia Pohjanpalo, perché sia dentro che fuori dall’area è sempre pronto. In area di rigore per me il più forte è Coda, perché fa movimenti incredibili; fuori dall’area, nel gioco per la squadra, direi Cerri per la sua forza fisica»

E sulla lotta alla promozione in Serie A: «La cosa positiva è che dipende tutto da noi. Siamo consapevoli che se facciamo risultati abbiamo grandi possibilità di salire direttamente. Questo è quello che pensiamo. Se invece dovessimo arrivare ai play-off, daremo tutto per arrivare in fondo: l’obiettivo è chiaro, è salire»

Infine, Gelli non ha dubbi: «Noi il miglior gioco insieme al Venezia? Sì. Ora che siamo lì, nel rush finale, vogliamo portarla a casa. A livello di intensità e gioco, oltre al Venezia direi anche il Catanzaro, che ha uno stile diverso ma comunque divertente. Le altre squadre hanno individualità importanti, ma sull’intensità non abbiamo nulla da invidiare»

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