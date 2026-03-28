Amantino Mancini: «In Serie B vedo favorito il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 28, 2026
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Intervistato ai microfoni “MonzaNews”, ha detto la sua sull’attuale campionato di Serie B e sulla corsa alla promozione in Serie A l’ex attaccante brasiliano Amantino Mancini.

La Serie B la vedo poco – ha spiegato l’ex attaccante – ma seguo le classifiche, importante che sia un campionato equilibrato quest’anno»


Mancini ha poi raccontato la sua esperienza nel campionato cadetto: «Quando ho giocato sei mesi in prestito a Venezia in B, era un torneo particolare e difficile, con tante palle alte e lanci. Ora si è alzato un po’ il livello tecnico»

Infine, un commento sulla lotta per la promozione: «Ci sono tante squadre che lottano per la Serie A. Favorite? Metterei il Palermo, la passione dei tifosi è importante. Poi Monza e Venezia, ma difficile fare pronostici»

 

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