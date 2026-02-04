Sampdoria-Palermo: info biglietti settore ospiti, ancora limitazioni per i tifosi rosanero

Per i tifosi del Palermo che vogliono seguire la squadra in trasferta a Genova, per la partita contro la Sampdoria valida per la 24ª giornata di Serie B, è necessario fidelizzarsi con il club blucerchiato. Infatti, solo i possessori della tessera di fidelizzazione SAMPCARD potranno acquistare i biglietti in Sicilia per il settore ospiti.

Ecco la nota:

“L’UC Sampdoria ha comunicato che la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello Stadio Luigi Ferraris sarà attiva dalle ore 10:00 di giovedì 5 febbraio fino alle 19:00 di lunedì 9 febbraio, in vista della partita in programma martedì 10 febbraio alle ore 19:00.

A seguito del Decreto del Prefetto di Genova n°9981 del 3 febbraio 2026, è vietata la vendita di biglietti ai residenti in Sicilia, fatta eccezione per coloro che sono in possesso della tessera SAMPCARD. I tifosi rosanero non residenti in Sicilia potranno invece acquistare normalmente il tagliando per il settore ospiti.

I biglietti saranno disponibili online su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati sul territorio.

PREZZI

INTERO: € 15,00 + dp”

TUTTE LE INFO QUI

