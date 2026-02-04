Pescara, Foggia risponde alle critiche: «Aspettare Insigne non significa difficoltà sul mercato»

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, ha voluto fare chiarezza in sala stampa sulle critiche mosse al mercato invernale della squadra abruzzese, evidenziando come la rosa sia stata profondamente rinnovata in vista dell’obiettivo salvezza.

Commentando la sessione di mercato, Foggia ha dichiarato:

«C’è ben poco da presentare, conoscete bene i giocatori. A mio parere la squadra è stata quasi ribaltata per l’obiettivo salvezza che abbiamo in mente dall’inizio».

Il dirigente invita a giudicare solo attraverso i risultati sul campo, spronando i tifosi a sostenere la squadra senza polemiche:

«Il campo dirà la verità, io sono veramente contento. Invito tutti di presentarsi al campo per giudicare con i propri occhi».

Rispondendo direttamente alle accuse sulla presunta difficoltà di mercato, legata all’attesa del rientro di Lorenzo Insigne, Foggia ha replicato:

«La difficoltà quale è? Aspettare Lorenzo qualche settimana? Venite a vedere con i vostri occhi se i giocatori sono pronti».

Sulla situazione di alcuni elementi della rosa, come Barba, ha aggiunto:

«Barba non si è spostato, per il resto sono stracontento. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa con Gorgone».

Infine, sulle eventuali modifiche tattiche o di assetto, la decisione è affidata all’allenatore:

«Nuovi assetti? Deciderà il mister».