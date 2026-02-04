Sampdoria, Mancini difende Brunori: «Lui e Coda hanno fatto 100 gol in 2 anni. Dategli tempo»

Il direttore sportivo della Sampdoria, Andrea Mancini, ha parlato in conferenza stampa della situazione dell’attacco blucerchiato, soffermandosi in particolare su Matteo Brunori, arrivato di recente e ancora alla ricerca della forma migliore.

Riguardo alla scelta di puntare su Brunori e alla situazione dei gol, Mancini ha spiegato:
«Abbiamo due attaccanti (lui e Coda) che, messi insieme, fanno più di 100 gol negli ultimi due anni. Siamo intervenuti perché abbiamo notato un po’ di difficoltà nella finalizzazione e abbiamo cercato di intervenire mettendo giocatori che ci potessero portare gol. Poi è il campo che parla ma siamo fiduciosi».

Sul momento di difficoltà dell’attaccante:
«Lo abbiamo portato perché crediamo tanto in lui. Negli ultimi tre anni ha fatto 17, 17 e 9 gol. Capisco che non sia il Brunori a cui siamo abituati, ma è arrivato tre settimane fa da una piazza dove giocava poco. Ha bisogno di tempo. Contro il Catanzaro e contro lo Spezia mi è piaciuto. Poi tutti possiamo dare di più ma io sono contento di lui».

Mancini ha anche chiarito eventuali voci su Massimo Coda:
«Massimo non l’abbiamo mai messo sul mercato. Nessuno ci ha chiamato. Sono notizie da giornali così».

Infine, sulla situazione di Simone Pafundi, che sta attraversando un momento più difficile:
«Noi crediamo tanto in lui. Credo che Simone abbia delle qualità enormi. Dipende molto da lui, ci parlo quasi tutti i giorni e poi è il campo che parla ma la fiducia in lui è tanta. Credo che ci possa dare una grande mano ma la competizione fa parte del calcio. Che ci sia competizione è normale ma se Simone continua a lavorare può migliorare tanto. La fiducia comunque è intatta».

