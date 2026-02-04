Empoli, Stefanelli: «I nuovi innesti ci aiuteranno a crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file8 (23)

In vista del prossimo match contro il Palermo, il direttore sportivo dell’Empoli, Stefano Stefanelli, ha fatto il punto sul mercato invernale e sullo stato della squadra in conferenza stampa.

Sul bilancio complessivo della sessione:
«Il bilancio è positivo. Il mercato di gennaio è sempre complicato, ma sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Alcuni giovani avranno più continuità e sono arrivati giocatori e uomini giusti, utili sia in campo che nello spogliatoio. Il giudizio finale spetta comunque al campo».

Sui nuovi arrivi in attacco:
«Romagnoli porta esperienza e conosce l’ambiente. Anche se fermo da tempo, si è sempre allenato ed è in buone condizioni. Il suo arrivo ha permesso a Tosto di giocare con più continuità. Per Fila, l’infortunio di Pellegri ha cambiato i piani: inizialmente non si pensava di intervenire in attacco. Fila è giovane, ha già esperienza in Italia e si integra bene con il reparto offensivo».

Riguardo a un possibile ritorno di Kouamé:
«C’è stato solo un contatto preliminare, come succede spesso nei mercati, ma non era una trattativa semplice e non si è andati avanti».

Sulle cessioni dei giovani:
«Non è un segnale negativo per il settore giovanile. Lauricella è in prestito, mentre la cessione definitiva riguarda Baralla. Per lui si è presentata un’occasione importante con un club di alto livello, con un progetto tecnico adatto e una percentuale significativa sulla futura rivendita».

Sull’arrivo del giovane Alessio Raballo Diaz:
«Sì, è stata una valutazione puramente tecnica per completare la squadra, non uno scambio di prestiti».

Dal punto di vista economico:
«Probabilmente non in perfetto pareggio, anche a causa dell’infortunio di Pellegri che ha portato a un’operazione in più. La proprietà ha comunque dato piena disponibilità per chiudere quattro operazioni».

Sul cambio di tendenza verso progetti più duraturi:
«È l’auspicio. Il calcio è sempre più frenetico, ma la volontà è costruire un progetto tecnico a medio-lungo termine. Magnino rappresenta questo tipo di investimento umano e tecnico».

Sulla crescita della squadra:
«Sì, la squadra è giovane e ha grande potenziale, ma deve completare il proprio percorso di crescita. I nuovi innesti possono aiutare. Serve continuità e lavoro, cercando di ripetere prestazioni importanti come quella di Carrara».

Altre notizie

file7 (32)

Sampdoria, Mancini difende Brunori: «Lui e Coda hanno fatto 100 gol in 2 anni. Dategli tempo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file6 (45)

Pescara, Foggia risponde alle critiche: «Aspettare Insigne non significa difficoltà sul mercato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file4 (78)

Insigne torna a Pescara: «In Serie B solo per questa maglia, credo nella salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file3 - 2026-02-04T144318.531

Sampdoria, Fredberg: «Su Brunori aspettative alte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
pedullà

Pedullà boccia il mercato di gennaio: “Ultimo giorno una Caporetto, più telefoni che contratti”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file1 - 2026-02-04T141440.078

Serie B: Palermo-Empoli a Tremolada. Le designazioni arbitrali della 23^ giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Venezia, chi ti prende?”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo brescia (1) castagnini

Gazzetta dello Sport: “Frosinone, la scelta di Koné e la stangata del giudice: squalifica allungata”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
b5f2840630

Corriere dello Sport: “Tocca a Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Mercato di B: 182 affari fatti. E 149 cessioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo ascolo 2-2 (94) bellusci

Giuseppe Bellusci: «Salerno? Era quasi un padre. Sto attraversando un momento difficile, ma non do la colpa al sistema»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
fracchiolla-credits-ac-reggiana-1919-COPERTINA (1)

Reggiana, Fracchiolla fa il punto: «Mercato sostenibile. Magnani? Contenti del suo ritorno a Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file8 (23)

Empoli, Stefanelli: «I nuovi innesti ci aiuteranno a crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file7 (32)

Sampdoria, Mancini difende Brunori: «Lui e Coda hanno fatto 100 gol in 2 anni. Dategli tempo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file6 (45)

Pescara, Foggia risponde alle critiche: «Aspettare Insigne non significa difficoltà sul mercato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Cremonese-Palermo 2-2 Serie B (15) tifosi palermo ospiti

Sampdoria-Palermo: info biglietti settore ospiti, ancora limitazioni per i tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Palermo, seduta mattutina a Torretta in vista dell’Empoli. Il report

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026