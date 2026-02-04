Palermo, seduta mattutina a Torretta in vista dell’Empoli. Il report

Nella mattinata del 4 febbraio 2026 il Palermo si è ritrovato al centro sportivo di Torretta per una nuova sessione di allenamento sotto la guida dell’allenatore Filippo Inzaghi, in vista della sfida contro l’Empoli.

Dopo un riscaldamento tecnico-ludico, i rosanero hanno disputato una partita 10 contro 10 a metà campo, seguita da un’esercitazione specifica incentrata sui cross e i tiri in porta, con l’obiettivo di migliorare precisione e coordinazione offensiva.

Un lavoro mirato che prosegue la preparazione della squadra in vista dei prossimi impegni di campionato.