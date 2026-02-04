Palermo: Inzaghi “presenta” gli ultimi acquisti alla squadra

Tempo di presentazioni al Palermo CFA. Protagonista è stato Filippo Inzaghi, che ha voluto accogliere personalmente i nuovi arrivi, Johnsen e Rui Modesto, inserendoli nel gruppo squadra.

Nella foto condivisa dal club, l’allenatore rosanero è ritratto insieme ai nuovi calciatori, entrambi con la divisa ufficiale del Palermo, mentre si rivolge ai presenti in un momento di incontro e confronto. Un gesto simbolico che sottolinea l’importanza dell’integrazione immediata nel progetto tecnico e l’attenzione alla coesione del gruppo.

Il post recita infatti: «Tempo di presentazioni al CFA», a conferma della volontà di creare subito un ambiente unito e motivato in vista della seconda parte di stagione.