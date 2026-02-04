Insigne torna a Pescara: «In Serie B solo per questa maglia, credo nella salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file4 (78)

Lorenzo Insigne si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Pescara, tornando nella città che ha segnato una delle tappe più importanti della sua carriera. Davanti ai media, l’attaccante ha spiegato le motivazioni della sua scelta e l’entusiasmo per questa nuova avventura, ribadendo il forte legame con l’ambiente biancazzurro.

Nonostante altre offerte, Insigne ha voluto mantenere una promessa fatta alla società:
«Ho avuto altre proposte ma avevo promesso al presidente che in B avrei giocato solo a Pescara».

Un passaggio anche sul contatto con il Napoli, poi non concretizzatosi:
«C’è stato un contatto, avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis. Ma poi non se ne è fatto nulla».

L’attaccante ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche e sulla voglia di tornare presto in campo:
«Sto bene, mi sto allenando con la squadra e ho una tabella personalizzata. Anche con il Mantova volevo giocare qualche minuto. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara».

Grande fiducia anche sull’obiettivo stagionale:
«Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi».

Infine, un pensiero speciale per Zdeněk Zeman, figura centrale nel suo percorso calcistico:
«Ho sentito Zeman, era contento del mio ritorno a Pescara e mi ha detto “fammi divertire”. Per me è stato un secondo papà».

