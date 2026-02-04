Sampdoria, Fredberg: «Su Brunori aspettative alte»

Jesper Fredberg, CEO dell’area tecnica della Sampdoria, è intervenuto in sala stampa a Bogliasco per fare il punto al termine del mercato invernale, analizzando errori, strategie e prospettive future del club blucerchiato.

Il dirigente ha ammesso le difficoltà incontrate nella scorsa sessione estiva di mercato:

«Penso che l’esperienza di questa estate sia stata difficile. Abbiamo iniziato tardi a lavorare e quindi non è stato facile per mettere insieme la squadra. Sicuramente non abbiamo fatto bene come dovevamo».

Fredberg ha però rivendicato le scelte operate a gennaio come una risposta concreta della società:

«Il passato non si può cambiare. La risposta è stata questa finestra di mercato».

Spazio anche al lavoro svolto nel settore giovanile, con particolare attenzione alla Primavera:

«Nel settore giovanile hanno fatto un buon lavoro. Era importante rinforzare la Primavera per dare ad Andrea quei profili da portare in prima squadra ma anche per rafforzare la mentalità del settore giovanile».

Interpellato sulla possibile squalifica di Foti e Gregucci, il dirigente ha confermato che la Sampdoria è pronta a ogni scenario:

«Il piano A è che non vengano squalificati gli allenatori. Abbiamo un piano per tutti gli scenari ma speriamo di non averne bisogno».

Un messaggio anche ai tifosi, in un momento complesso della stagione:

«Per noi la Sampdoria non è solo un club, una società. Ovviamente vogliamo dare qualcosa indietro ai tifosi. La situazione è pesante e ci influenza tutti. Vogliamo che i tifosi siano orgogliosi di essere sampdoriani».

Infine, un passaggio sui singoli, con riferimento a Brunori e Barak:

«Ci sono alte aspettative per Brunori per quanto fatto in passato. Ora sta allo staff trovare la posizione corretta ma anche a lui stesso di adattarsi»,

e ancora:

«Sono sicuro che anche Barak abbia altre aspettative da sé stesso. L’obiettivo mio e di Andrea è creare una squadra competitiva con nuovi giocatori che possono portare concorrenza».