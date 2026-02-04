Sampdoria, Fredberg: «Su Brunori aspettative alte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
file3 - 2026-02-04T144318.531

Jesper Fredberg, CEO dell’area tecnica della Sampdoria, è intervenuto in sala stampa a Bogliasco per fare il punto al termine del mercato invernale, analizzando errori, strategie e prospettive future del club blucerchiato.

Il dirigente ha ammesso le difficoltà incontrate nella scorsa sessione estiva di mercato:
«Penso che l’esperienza di questa estate sia stata difficile. Abbiamo iniziato tardi a lavorare e quindi non è stato facile per mettere insieme la squadra. Sicuramente non abbiamo fatto bene come dovevamo».

Fredberg ha però rivendicato le scelte operate a gennaio come una risposta concreta della società:
«Il passato non si può cambiare. La risposta è stata questa finestra di mercato».

Spazio anche al lavoro svolto nel settore giovanile, con particolare attenzione alla Primavera:
«Nel settore giovanile hanno fatto un buon lavoro. Era importante rinforzare la Primavera per dare ad Andrea quei profili da portare in prima squadra ma anche per rafforzare la mentalità del settore giovanile».

Interpellato sulla possibile squalifica di Foti e Gregucci, il dirigente ha confermato che la Sampdoria è pronta a ogni scenario:
«Il piano A è che non vengano squalificati gli allenatori. Abbiamo un piano per tutti gli scenari ma speriamo di non averne bisogno».

Un messaggio anche ai tifosi, in un momento complesso della stagione:
«Per noi la Sampdoria non è solo un club, una società. Ovviamente vogliamo dare qualcosa indietro ai tifosi. La situazione è pesante e ci influenza tutti. Vogliamo che i tifosi siano orgogliosi di essere sampdoriani».

Infine, un passaggio sui singoli, con riferimento a Brunori e Barak:
«Ci sono alte aspettative per Brunori per quanto fatto in passato. Ora sta allo staff trovare la posizione corretta ma anche a lui stesso di adattarsi»,
e ancora:
«Sono sicuro che anche Barak abbia altre aspettative da sé stesso. L’obiettivo mio e di Andrea è creare una squadra competitiva con nuovi giocatori che possono portare concorrenza».

Altre notizie

Screenshot 2026-02-06 160330

Mantova, Modesto: «Mercato positivo, Rinaudo ha fatto un lavoro straordinario»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
sottil sito (1)

Modena, Sottil verso la Sampdoria: «Sarà una battaglia vera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Vogliamo arrivare in fondo e portare a casa l’obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 151821

Spezia, Donadoni verso l’Entella: «Soddisfatto del mercato, ora servono punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Frosinone-Venezia, sfida al vertice: lagunari favoriti, quota Over convince i bookie

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 150355

Entella, Chiappella verso lo Spezia: «Mi aspetto una partita equilibrata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 144257

Padova, Andreoletti verso la Juve Stabia: «Affrontiamo la squadra che gioca il più bel calcio della B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 143745

Di Cesare: «Bari, servono i primi 60 minuti visti contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 142825

Sampdoria, Gregucci: «Brunori sta dando un contributo alla squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 142209

Sudtirol, Castori verso la Carrarese: «Affrontiamo una squadra in grande condizione»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
2c50112f-b403-4a26-a137-311c32f68069

Empoli, Dionisi avverte: «A Palermo gara difficile, ambiente da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
verde-spezia-image-gpo (1)

Spezia, UFFICIALE: Verde in prestito al Fatih Karagümrük

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-06 160330

Mantova, Modesto: «Mercato positivo, Rinaudo ha fatto un lavoro straordinario»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
sottil sito (1)

Modena, Sottil verso la Sampdoria: «Sarà una battaglia vera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Vogliamo arrivare in fondo e portare a casa l’obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 151821

Spezia, Donadoni verso l’Entella: «Soddisfatto del mercato, ora servono punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Frosinone-Venezia, sfida al vertice: lagunari favoriti, quota Over convince i bookie

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026