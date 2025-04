Sampdoria: Mancini è arrivato a Bogliasco

Come anticipato da Gianluca Di Marzio, Roberto Mancini è tornato alla Sampdoria, non più come allenatore ma in un ruolo chiave per supportare il club in un periodo particolarmente critico. Mancini, ex Commissario Tecnico della nazionale italiana, è stato avvistato questa mattina a Bogliasco, dove ha raggiunto il centro sportivo alle 11:20 per incontrare la squadra e lo staff.

Nonostante non ricopra un ruolo ufficiale di allenatore, la presenza di Mancini è vista come fondamentale per i blucerchiati negli ultimi due mesi di competizioni. L’ex CT lavorerà a stretto contatto con l’allenatore Alberico Evani e il suo vice, Attilio Lombardo, apportando la sua vasta esperienza e leadership.

All’accoglienza di Mancini a Bogliasco, c’erano figure chiave del club, tra cui l’AD Fiorella, il Coordinatore dell’Area Tecnica Giovanni Invernizzi, il direttore sportivo Andrea Mancini e il Board Advisor Alessandro Messina. Il presidente del club, Manfredi, è arrivato poco dopo, alle 12:15.

Questo movimento strategico della Sampdoria segnala un chiaro intento di stabilizzare il club e migliorare le prestazioni attraverso l’esperienza e l’abilità di gestione di Mancini. I tifosi sono già in trepidante attesa di vedere i miglioramenti che questa nuova dinamica porterà in campo.

