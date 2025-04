Bari-Palermo: arbitra Bonacina. Le designazioni della 33^ giornata di serie B

Per l’importante sfida di Serie B tra Bari e Palermo, in programma venerdì 11 aprile alle ore 20:30, la direzione di gara è stata affidata a Bonacina. Gli assistenti di linea scelti per questo incontro sono Cipriani e Arace, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Grasso. Ai comandi della tecnologia VAR troviamo Pairetto, con Maggioni selezionato come assistente VAR (AVAR). Questa squadra arbitrale avrà il compito di garantire un match equo e fluido, elementi sempre cruciali in incontri di tale importanza.

Gli arbitri della Serie B

BARI – PALERMO Venerdì 11/04 h. 20.30

BONACINA

CIPRIANI – ARACE

IV: GRASSO

VAR: PAIRETTO

AVAR: MAGGIONI

CARRARESE – CATANZARO h. 15.00

MONALDI

BELSANTI – EMMANUELE

IV: DI MARIO

VAR: GUIDA

AVAR: CAMPLONE

COSENZA – BRESCIA h. 15.00

PRONTERA

LOMBARDO – CEOLIN

IV: ALLEGRETTA

VAR: MARINI

AVAR: MINELLI

REGGIANA – PISA h. 15.00

FELICIANI

PALERMO – DI GIACINTO

IV: BURLANDO

VAR: GARIGLIO

AVAR: PAIRETTO

SALERNITANA – SUDTIROL h. 15.00

MARINELLI

ROCCA – MASSARA

IV: TROPIANO

VAR: SERRA

AVAR: GIUA

SAMPDORIA – CITTADELLA h. 17.15

ABISSO

ROSSI L. – LUCIANI

IV: RINALDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MUTO

MODENA – SASSUOLO h. 19.30

SANTORO

MINIUTTI – PRESSATO

IV: ANDREANO

VAR: NASCA

AVAR: LA PENNA

CESENA – FROSINONE Domenica 13/04 h. 15.00

GALIPO’

TRASCIATTI – GIUGGIOLI

IV: MIGLIORINI

VAR: BARONI

AVAR: PAGANESSI

CREMONESE – JUVE STABIA Domenica 13/04 h. 15.00

DI MARCO

VIGILE – RICCIARDI

IV: PASCULLI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MASSIMI

MANTOVA – SPEZIA Domenica 13/04 h. 17.15

GHERSINI (foto)

PRENNA – GALIMBERTI

IV: DJURDJEVIC

VAR: VOLPI

AVAR: GIUA