Dionisi presenta Bari-Palermo: «Obiettivo ancora lontano»

Alessio Dionisi ha parlato con determinazione alla vigilia del match contro il Bari, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione e la giusta mentalità in vista di un finale di stagione decisivo. Il tecnico ha messo in chiaro che l’obiettivo della squadra è ancora lontano, ma che ogni partita rappresenta un passo fondamentale verso il traguardo: «Non so fare le tabelle, l’obiettivo è ancora lontano, abbiamo tre scontri diretti fuori casa. Col Bari sarà una gara difficile, in trasferta dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto in casa», ha affermato, con l’accento posto sull’importanza di non abbassare mai la guardia.

Riflettendo sulla vittoria contro il Sassuolo, Dionisi ha spiegato che non bisogna mai dare per scontata una partita vinta: «Col Sassuolo, sul 4-0, abbiamo pensato che la partita fosse vinta ed è stato un errore, non devi mai abbassare la guardia. La squadra non si è fatta condizionare dagli episodi negativi», ha sottolineato il tecnico, ribadendo la necessità di mantenere la concentrazione fino alla fine.

Dionisi ha anche fatto un bilancio delle partite in cui la squadra ha dovuto soffrire pur di cercare la vittoria: «In alcune partite, per voler vincere, abbiamo subito, penso alle gare con Cittadella e Catanzaro. Ogni match ha la sua storia. Dobbiamo trarre beneficio dagli errori, c’è la possibilità di prenderci qualcosa di importante», ha dichiarato, mettendo in evidenza la voglia di imparare da ogni esperienza. Infine, ha ribadito il suo obiettivo per il futuro: «Dobbiamo essere ambiziosi».