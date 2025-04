Palermo, entusiasmo Audero dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Affamati”

Emil Audero, portiere del Palermo, ha condiviso un messaggio su Instagram seguendo la vittoria della squadra per 5-3 contro il Sassuolo. Nel post, Audero ha scritto “Hungry for more!”, mostrando il suo entusiasmo e la sua determinazione per i prossimi incontri.

La vittoria ha dato un importante impulso al Palermo nella classifica, e il messaggio di Audero riflette l’ottimismo che si sta diffondendo tra i giocatori e i tifosi. Questo spirito combattivo sarà fondamentale per la squadra nelle future partite della stagione.

