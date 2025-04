Marco Ballotta: «Il Palermo può sognare la Serie A, Pohjanpalo fa la differenza»

In un’intervista esclusiva rilasciata a News.Superscommesse.it, l’ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, ha condiviso le sue riflessioni sul Palermo e l’impatto di Joel Pohjanpalo sulla squadra. L’attaccante finlandese ha segnato otto gol nelle ultime otto partite, inclusa una tripletta nell’ultima sfida contro il Sassuolo capolista, dimostrando di essere un elemento chiave per i rosanero.

«Vedendo la rosa del Palermo, mi riesce difficile capire il perché si trovi nell’attuale posizione di classifica. Secondo me, questa squadra sarebbe dovuta essere a ridosso delle prime, lottando alla pari con Sassuolo, Pisa e Spezia. La società ha investito tanto, ha costruito una squadra di alto livello, però qualcosa non ha funzionato. Naturalmente, spendere tanto non significa ottenere per forza tanti risultati buoni», ha dichiarato Ballotta.

L’ex portiere ha poi sottolineato il valore aggiunto portato da Pohjanpalo: «L’arrivo di Pohjanpalo ha dato uno slancio importante a questa squadra, è un attaccante che in Serie B fa la differenza, lo sta dimostrando con i numeri dalla sua parte. Con la sua presenza, tutte le difese delle squadre avversarie del Palermo sono state sempre in apprensione, a cominciare proprio dal Sassuolo. Una tripletta che arriva contro la capolista potrebbe rilanciare tutta la squadra, oltre che dare ancora più forza allo stesso Pohjanpalo».

Concludendo, Ballotta ha espresso ottimismo per il futuro del club siciliano: «Trovare una favorita in quel gruppo di squadre è difficilissimo, perché tutte hanno qualità, ma questo Palermo, se continua a prendere convinzione dei propri mezzi, può tranquillamente disputare i Playoff con l’obiettivo di tornare in Serie A».