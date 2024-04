Sampdoria, l’atteso giorno fissato per le firme è arrivato: le ultime

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, l’appuntamento è per stamattina, al Tribunale di Milano. Andrà, dunque, in scena la quarta udienza per l’azione legale che il Trust Rosan e Ssh Holding hanno mosso contro la nuova proprietà della Sampdoria.

Oggi dovrebbe esserci la firma dell’accordo definito con la mediazione del giudice Marconi il 13 marzo. Un’intesa che prevede tra i vari effetti l’uscita di Ferrero dal club con il suo 21% di quote che passerebbe a Blucerchiati, la controllante della Samp, amministrata da Matteo Manfredi.