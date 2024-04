Serie A, nuovo Decreto Crescita: si studiano paletti e interpretazioni

In vista di eventuali rinnovi di contratto di alcuni dei calciatori più importanti del campionato, i club di Serie A potrebbero incontrare difficoltà nel trattenere i loro campioni, che i benefici fiscali del Decreto Crescita aveva aiutato a portare in Serie A. Per questo motivo, i club, starebbero lavorando a una controffensiva.

I consulenti fiscali dei club e gli esperti della Lega Serie A stessa, come riporta La Repubblica, vorrebbero far nascere una nuova versione del Decreto Crescita, recentemente eliminato dal governo Meloni. Ci sono tre principali questioni interpretative. La prima riguarda i requisiti culturali, poi subentra la questione famigliare: dove è previsto uno sconto fiscale fino al 60% se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o se nasce un figlio, o in caso di adozione di un minore, permettendo potenzialmente di superare il limite reddituale. La terza e ultima questione riguarda il settore immobiliare, con incentivi fiscali per chi abbia acquistato una casa in Italia entro il 31 dicembre 2023 e si sia trasferito nel 2024, anche se resta da vedere come verrà applicata questa regola senza abusi.