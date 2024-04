Caso Mancini, Abodi: «Bisogna contrastare la mancanza di rispetto»

Il Ministro dello sport Andrea Abodi si è espresso durante l’evento “Misure e opportunità a supporto dello sport”, sulla sanzione del Giudice Sportivo nei confronti di Gianluca Mancini, punito con una multa di 5000 euro dopo l’ esultanza al termine del derby vinto dalla Roma sulla Lazio.

«Il Giudice Sportivo si è espresso sulla base della normativa esistente. Credo che si debba contrastare, in maniera sempre più significativa, la maleducazione e la mancanza di rispetto che arriva fino alla forma estrema dei cori, anche razzisti. La maleducazione spesso viene declassata in goliardia ma per me rimane un fattore importante e vale indipendentemente dal colore delle maglie. Serve perentorietà ed è una partita che dobbiamo giocare con una sola maglia, quella del decoro di tutti. Il calcio è lo specchio della società ma ho sempre pensato che dovesse essere lo specchio della parte più luminosa e non quella opaca. Dobbiamo porci il problema sistematico di migliorare; sbagliare è umano, l’importante è riconoscerlo e crescere indistintamente perché non esiste la doppia morale»