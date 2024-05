Clamoroso Italia, arrivano le prime scelte ufficiali: ‘Nazionale rivoluzionata’ | Il CT li chiama a sorpresa

Annuncio sorprendente da parte di mister Luciano Spalletti, che ha già preso la sua decisione su questi grossi nomi tra lo stupore generale.

Manca sempre meno all’inizio dei prossimi campionati Europei di calcio che si giocheranno in Germania tra il mese di giugno e quello di luglio. In queste ultime settimane i commissari tecnici stanno definendo la lista dei calciatori da convocare per la manifestazione, sciogliendo dunque i loro ultimi dubbi qualora ne avessero ancora.

Così come tutti gli altri allenatori anche Luciano Spalletti sta lavorando su questo fronte, in modo da comporre un organico di spessore e che possa almeno provare a difendere il trofeo conquistato tre estati fa con Roberto Mancini in panchina. La curiosità dei tifosi e non solo sulla lista dei 26 che faranno parte della spedizione è parecchia, ma in parte sono stati già accontentati su chi ne farà parte.

Tra la sorpresa di tutti gli addetti ai lavori infatti il ct ha comunicato pubblicamente la convocazione di diversi nomi che faranno parte dell’avventura tedesca, e che daranno vita quasi ad una rivoluzione totale attorno alla nazionale azzurra. Ecco quali sono state le sorprendenti chiamate.

Le parole del ct che annunciano alcune decisioni

Di recente Luciano Spalletti è stato intervistato ai microfoni di ‘Il Corriere dello Sport’. I temi chiacchierati dal commissario tecnico della nazionale azzurra sono stati tanti, ma la cosa che ha sorpreso di più è stato aver rivelato di voler portare con sé agli Europei quattro profili di grande spessore per dare una mano alla squadra. Vediamo di chi si tratta con le sue dichiarazioni.

”Convoco Baggio e Totti; con Antognoni e Del Piero un 40 mondiale. Ne ho già parlato con Gravina, presto partiranno gli inviti della Federazione. Sono convinto che i ragazzi, con quei quattro fenomeni a bordo campo, cercherebbero di superare i limiti. Preferisco un calciatore meno qualitativo ma moralmente integro. La maglia azzurra è inimitabile e dobbiamo riempirla per tutte le 24 ore”.

Una strana idea di Spalletti

Quella del ct è stata una trovata piuttosto particolare, che nessuno forse aveva pensato di fare. Sarà curioso dunque, qualora questi accettassero la proposta del mister, vedere campioni di questo calibro far parte della spedizione azzurra.

Di sicuro come ha detto Spalletti i giocatori saranno molto più motivati avendo a che fare in allenamento e in partita con dei fuoriclasse del genere.