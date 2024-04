Spalletti, decisione ufficiale per l’Europeo | Adesso non ha più scuse: torna in nazionale dopo la “punizione”

Novità importanti in vista delle convocazioni a Euro 2024. Spalletti adesso potrà fare affidamento su altri calciatori.

Settimane di ragionamenti e studio per lo staff di Coverciano. Spalletti infatti, in vista degli Europei 2024, potrà fare affidamento come reso noto nelle scorse ore su tre giocatori in più per le convocazioni. Una notizia che sicuramente influirà sulla scelta dei calciatori da portare in Germania, e che darà spazio a diversi scenari. L’ex Napoli infatti, in queste recenti uscite con la nazionale, è stato molto severo sulla scelta degli azzurri.

Spalletti ha intenzione di portare nella spedizione estiva non solo i migliori, ma anche i più meritevoli, e questa notizia arrivata dalla Uefa potrebbe aprire le porte a nuove possibilità in nazionale. Soprattutto per quei giocatori in bilico, non ancora certi di una chiamata.

Il ct potrà dunque in queste settimane rivedere alcuni accorgimento, e provare ad allargare le convocazioni anche a chi, negli scorsi mesi, era rimasto a casa. Ma andiamo a vedere come cambiano le convocazioni dopo la novità introdotta dalla Uefa.

Euro 2024, la Uefa si pronuncia: ecco cosa cambia

Sono stati giorni di attesa questi in ottica Europei. Gli allenatori infatti si erano espressi circa la necessità di ampliare le convocazioni, per motivi legati alla tenuta fisica degli atleti. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, la Uefa avrebbe approvato la richiesta dei tecnici di estendere il numero di convocati per il torneo da 23 a 26. Dopo la firma dell’esecutivo, che secondo quanto si apprende è arrivata in queste ore, dovrebbe essere ufficializzata la nuova formula.

La richiesta era arrivata da parte delle varie federazioni proprio per far fronte ai troppi impegni a cui i calciatori sono stati sottoposti durante le ultime stagioni. La convocazione di 3 calciatori in più potrà aiutare le nazionali a combattere gli acciacchi delle rose ed eventuali infortunati, oltre che fare rifiatare i titolari. Adesso per Spalletti si aprono nuovi scenari, soprattutto in attacco, e i calciatori in dubbio potranno sfruttare le ultime gare di stagione per mettersi in mostra con qualche possibilità in più di volare in Germania.

Nazionale, Spalletti e Scamacca: adesso non ci sono più scuse

E tra i nomi più chiacchierati c’è stato nell’ultimo giro di amichevoli proprio quello di Scamacca. Autore di un grande finale di stagione con l’Atalanta, l’ex Sassuolo era stato lasciato a casa da Spalletti probabilmente per motivi comportamentali. Ma adesso, con l’ampliamento fino a 26 convocatili, l’attaccante dovrebbe essere il primo candidato per guidare l’attacco azzurro, anche in vista di un reparto a eccezion fatta di Retegui che al momento sembra rimanere avanti nelle gerarchie.