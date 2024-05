Italia, tegola per Spalletti: microfrattura al piede per Zaniolo, salterà gli Europei

Manca sempre meno all’inizio degli Europei del 2024. Tra un mese l’Italia affronterà l’Albania ma sicuramente non potrà contare su Nicolò Zaniolo. Come riporta “Il Corriere dello Sport” il giocatore dell’Aston Villa ha rimediato una microfrattura al piede nella partita contro il Liverpool. Luciano Spalletti dovrà far a meno dell’ex Roma in quanto i tempi di recupero prevedono un mese di stop. Non c’è dunque pace per Zaniolo il quale, nel 2021, rinunciò agli Europei per via della lesione al crociato.

