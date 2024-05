Brescia, Bisoli: «Andiamo a prenderci i playoff!»

Il calciatore del Brescia, Dimitri Bisoli, ha parlato al termine del pareggio contro la Feralpisalò rilasciando le seguenti parole:

«In settimana ho preparato questi inserimenti: era da cinque anni che non segnavo di testa. Sono contento per il punto perché la Feralpi doveva vincere a tutti i costi. Adesso i punti contano tanto: bisogna solo stare sempre in partita. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra: Lezzerini è stato super, molti si buttavano in campo pur di recuperare. Abbiamo tante sfortune con i problemi fisici, ma chi entra ha sempre voglia di determinare. Ad agosto eravamo in C e a due giornate dalla fine siamo ai playoff: basta dire questo. Ci manca solo la ciliegina sulla torta, che vogliamo andare a prenderci già domenica».