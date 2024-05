Palermo-Ascoli: arbitra Marco Di Bello. Le designazioni della 37^ giornata di serie B

L’AIA CAN rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 18a giornata del Campionato Serie BKT 2023/24 in programma domenica 5 maggio. Ad arbitrare la gara tra Palermo e Ascoli sarà Marco Di Bello, l’arbitro retrocesso dalla A alla B e tanto discusso dall’Atalanta e da Gasperini.

Atalanta, Gasperini contro Di Bello: «Retrocesso in B dopo tanti disastri, giustizia è fatta»

BRESCIA – LECCO h. 15.00

DI MARCO

VIGILE – BELSANTI

IV: CATANZARO

VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR: MIELE (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

CITTADELLA – BARI h. 15.00

MARIANI

BINDONI – VALERIANI

IV: GANGI

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI VUOLO

COSENZA – SPEZIA h. 15.00

SACCHI

DEL GIOVANE – RICCI

IV: CASTELLONE

VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR: MINELLI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

MODENA – COMO h. 15.00

ZUFFERLI

COLAROSSI – VECCHI

IV: IACOBELLIS

VAR: PEZZUTO

AVAR: COLLU

PALERMO – ASCOLI h. 15.00

DI BELLO

CECCON – POLITI

IV: MILONE

VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

PARMA – CREMONESE h. 15.00

GUALTIERI

SEVERINO – CEOLIN

IV: LUONGO

VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

PISA – SUDTIROL h. 15.00

MARESCA

CAPALDO – SCARPA M.

IV: DI REDA

VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR: BARONI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

SAMPDORIA – REGGIANA h. 15.00

MASSIMI

ROSSI M. – CAVALLINA

IV: GIANQUINTO

VAR: NASCA

AVAR: BONACINA

TERNANA – CATANZARO h. 15.00

FOURNEAU

PALERMO – CIPRIANI

IV: CANCI

VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

VENEZIA – FERALPISALO’ h. 15.00

FABBRI

COSTANZO – PASSERI

IV: RESTALDO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: LONGO S.