Palermo: Di Francesco e Ranocchia entrano in diffida. Le decisioni del giudice sportivo

Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo dopo la 36^ giornata del campionato di serie B che ha visto il Palermo sconfitto per 1-0 contro lo Spezia.

Tra i rosanero sono stati ammoniti Federico Di Francesco e Filippo Ranocchia, per entrambi quarta ammonizione. I due calciatore rosanero entrano così in diffida e in occasione di Palermo-Ascoli, se dovessero essere ammoniti salterebbero l’ultima gara del campionato contro il Sudtirol.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CAMPORESE Michele (Cosenza)

CUTRONE Patrick (Como)

DI FRANCESCO Federico (Palermo)

RANOCCHIA Filippo (Palermo)