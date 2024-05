Playoff serie B, Palermo-Sampdoria. Sessarego: «Al Barbera sarà un venerdì di passione»

Nel corso della sua rubrica su “Telenord” il giornalista ligure Piero Sessarego si è espresso in merito alla gara di domani tra Palermo e Sampdoria valida per i playoff.

Ecco le sue parole:

«Si avvicina il venerdì di passione, è un’autentica ordalia quella di Palermo. Perche si deve vincere e quello che vince affronterà il Venezia, nella speranza di avere la possibilità di tornare in A. Il momento è di quelli giusti per non mancarlo. Io che sono contento di Pirlo e lo ero dall’inizio e lo sono adesso, è un buon allenatore che fa giocare bene la squadra. La tifoseria è da serie A e in questo momento di meglio non si può sperare, bisogna vincere a Palermo».