Palermo verso l’Ascoli: da oggi squadra in ritiro. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noti il report dell’allenamento odierna e comunica che la squadra di Mignani da oggi sarà in ritiro.

Ecco il report:

Dopo la gara di ieri contro lo Spezia, il Palermo guidato da Michele Mignani è tornato ad allenarsi questa mattina a Torretta.

Seduta defaticante per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro i liguri, mentre il resto del gruppo ha svolto un’attivazione, rondos, un lavoro atletico ed una partita in famiglia con la formazione Under 17.

Da oggi la squadra rosanero sarà in ritiro: la preparazione proseguirà nella giornata di domani al Palermo CFA.