Parma promosso in serie A: è Troianiello show negli spogliatoi (VIDEO)

Seppur non vesta più i panni del calciatore, non c’è festa promozione senza uno show di Gennaro Troianiello. L’ex rosanero attualmente è un collaboratore tecnico del Parma, ieri promosso matematicamente in serie A. I ducali hanno pareggiato 1-1 contro il Bari ed è subito scoppiata la festa negli spogliatoi del “San Nicola”.

Tra i protagonisti di alcune clip apparse sui social c’è proprio lui, Gennaro Troianiello, esperto in promozioni avendone in carriera conquistate almeno cinque da calciatore. I tifosi del Palermo, di certo, non hanno dimenticato il carismatico Troianiello e il suo famoso balletto in occasione della promozione in A nel 2014.

Di seguito una clip dei festeggiamenti negli spogliatoi del Parma: