DAZN, offerta gratuita: nuova CEO per la sezione Freemium

A DAZN microphone is seen during the Serie A football match between AS Roma and FC Internazionale at Olimpico stadium in Roma Italy, January 10th, 2021. Photo Andrea Staccioli / Insidefoto andreaxstaccioli

Elena Novokreshchenova è stata nominata come primo dirigente senior per promuovere al meglio il nuovo lancio DAZN della sua nuova versione gratuita (la versione Freemium), al fine di migliorare il proprio business. I servizi freemium di DAZN offriranno contenuti diversificati, inclusi eventi live, video on demand, notizie, statistiche, archivi, contenuti secondari e funzionalità social.

Elena Novokreshchenova ha dichiarato: «Sono entusiasta di unirmi a DAZN in un momento così critico nel suo continuo sviluppo. I progressi dell’azienda, in un breve periodo di tempo, sono stati impressionanti e guidare il lancio dell’offerta freemium globale è una fantastica opportunità. DAZN ha già fatto passi da gigante nel rivoluzionare il settore dello streaming sportivo. Non vedo l’ora di favorire un’ulteriore crescita rendendo la piattaforma ancora più accessibile agli appassionati di sport di tutto il mondo e lavorando con i partner per fornire i prodotti e i servizi di DAZN a una base di utenti sempre più ampia. È una vera opportunità per entrare a far parte di una grande squadra in un momento importante nel percorso di DAZN».