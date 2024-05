Gazzetta dello Sport: “Parma in A, spunta il nome di Pohjanpalo per l’attacco del prossimo anno”

Il Parma, dopo aver celebrato il suo ritorno in Serie A, ora guarda al futuro con l’obiettivo di rafforzare la squadra per la prossima stagione. La dirigenza, guidata dall’allenatore Pecchia, sta già pianificando i passi da fare sul mercato per garantire una rosa competitiva.

Come riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” i ducali avrebbero messo già gli occhi sul gioiello del Venezia Pohjanpalo. Con 20 gol segnati in Serie B quest’anno, il finlandese ha dimostrato non solo il suo valore come attaccante, ma anche che potrebbe essere pronto per il salto di qualità in Serie A. La sua abilità nel trovare la rete regolarmente è un attributo prezioso che potrebbe aiutare il Parma a raggiungere una posizione solida nella massima serie.

L’acquisto di giocatori come Pohjanpalo, che hanno mostrato consistenza e abilità nel campionato di Serie B, può essere una strategia efficace per il Parma per garantire che la squadra sia equipaggiata per affrontare le sfide della Serie A. È anche un segnale che il club è serio nel suo impegno a rimanere nella massima serie e competere a un livello più alto.