Serie B: le maggiori candidate alla retrocessione in C secondo i bookmakers

Secondo i bookmakers, le squadre di Serie B che sono attualmente più a rischio di retrocessione sono Ascoli, Bari e Ternana, tutte e tre con una quota di 1,45. Questo indica che, secondo gli esperti di scommesse, queste squadre hanno una probabilità elevata di finire nella zona retrocessione. Al contrario, lo Spezia ha una quota molto più alta, 5,50, suggerendo che ha minori possibilità di retrocedere rispetto alle altre squadre menzionate.

La situazione della Feralpisalò, come accennato, appare quasi disperata e le loro possibilità di salvezza sono considerate molto basse, anche se non hai fornito una quota specifica per questa squadra. Le quote possono variare leggermente a seconda del bookmaker, ma generalmente riflettono la percezione comune del rischio di retrocessione per ciascuna squadra.