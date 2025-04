Sampdoria, Fiorella: «L’entusiasmo c’è, si spera anche i risultati»

L’amministratore delegato della Sampdoria Raffaele Fiorella è intervenuto ai microfoni de La Repubblica di Genova.

«Riportare il concetto, che qualcuno forse aveva smarrito, di sampdorianità e di famiglia che al bisogno tutti si presentano al capezzale. E credo che questa sia stata la grande dimostrazione, soprattutto di chi è entrato in questo periodo. La famiglia ancora una volta si è fatta sentire. Ne restano altre cinque e saranno altrettante finali da portare avanti. L’entusiasmo c’è, la voglia pure e si spera anche i risultati. Spero che nella prossima gara in casa di avere tutto il pubblico presente a supporto di questa grande squadra per riportare serenità non soltanto tra i nostri giocatori ma soprattutto serenità nel nostro tifo e dare un posto ben preciso alla squadra».