Battaglia sul Ceravolo: «Tifoseria sopporterà minor disagio per ristrutturazione dello stadio»

L’assessore allo sport di Catanzaro, Antonio Battaglia, è intervenuto per commentare i lavori di ristrutturazione dello stadio Ceravolo ai microfoni di Calciocatanzaro.it.

«Il Catanzaro e la sua tifoseria sopporteranno il minor disagio possibile per le opere di ristrutturazione del Ceravolo. Non sarà perso un solo minuto per attivare tutte le procedure necessarie ad avviare e portare a termine i lavori. Solo ultimata la fase progettuale riusciremo ad avere una idea più precisa delle opere che verranno realizzate, dei settori che saranno oggetto di intervento e dei tempi di esecuzione. È comunque presumibile che nel corso del prossimo campionato si dovranno sopportare una serie di disagi che, in ogni caso, si farà di tutto per contenere al minimo indispensabile. È superfluo affermare che ogni priorità verrà data al rifacimento della Curva Massimo Capraro».