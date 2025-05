Sampdoria, caccia al nuovo DG: Foresti in pole, ma spunta anche Angelozzi

In casa Sampdoria è ufficialmente partita la ricerca del nuovo Direttore Generale, e il casting sembra ormai ristretto a due nomi. Il primo è quello già noto di Diego Foresti, ex dirigente di Catanzaro e Ternana, attualmente libero e desideroso di rimettersi in gioco in un progetto ambizioso come quello blucerchiato.

Ma secondo quanto riportato da TuttoC, nelle ultime ore sarebbe emerso un nome a sorpresa: quello di Guido Angelozzi, attuale dirigente del Frosinone. Un profilo di altissimo livello, con un palmarès di tutto rispetto: due promozioni in Serie A (con Spezia nel 2018 e Frosinone nel 2023), e tre anni da direttore tecnico del Sassuolo, culminati con l’approdo del club in Europa League.

L’operazione non è semplice: i Ciociari non sembrano intenzionati a lasciar partire il loro dirigente di punta, ma il fascino della piazza doriana e la voglia di rilancio del club ligure potrebbero rimescolare le carte.

In attesa di una decisione definitiva, la Samp valuta con attenzione. Il futuro dirigenziale è ancora aperto, ma i nomi sul tavolo indicano la volontà di alzare l’asticella.